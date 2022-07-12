Ракетний удар по Часовому Яру: загиблих уже більше 40 (відео)

З-під завалів рятувальники дістали тіло дев'ятирічного хлопчика

Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Яру Донецької області загинуло 43 людини. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області.

«Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що врятовано з-під завалів 9 осіб. «Проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.