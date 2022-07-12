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    Політика

    Лукашенко звільнив генерала, який відповідав за мобілізацію

    Лукашенко звільнив генерала, який відповідав за мобілізацію
    фото: dw.com

    У Білорусі понад місяць тривають військові навчання

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 12 липня, звільнив з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-майора Олександра Шкіренка. Про це повідомляє білоруське агентство «Бєлта» з посиланням на слова Лукашенка.

    «Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил та зараховано до розпорядження міністра оборони», – зазначив Лукашенко.

    Раніше повідомлялося, що Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

    Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

    У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко звільнив генерала, який відповідав за мобілізацію