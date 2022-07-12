Лукашенко звільнив генерала, який відповідав за мобілізацію

У Білорусі понад місяць тривають військові навчання

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 12 липня, звільнив з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-майора Олександра Шкіренка. Про це повідомляє білоруське агентство «Бєлта» з посиланням на слова Лукашенка.

«Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил та зараховано до розпорядження міністра оборони», – зазначив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.