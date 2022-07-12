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  4. На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого рашистами мирного жителя (фото, відео)
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    Новини

    На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого рашистами мирного жителя (фото, відео)

    На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого рашистами мирного жителя (фото, відео)
    фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

    Поліцейські оглянули тіло та направили на судово-медичну експертизу

    У Київській області в селі Блиставиця біля окопів російської армії правоохоронці виявили ще одне тіло вбитого загарбниками мирного жителя. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Телеграмі.

    «На колишніх позиціях агресорів в Бучанському районі виявили тіло чергового вбитого громадянина. Захоронення зробили в лісі. Вбитий чоловік був одягнений у цивільний одяг», – написав Нєбитов.

    Поліцейські оглянули тіло та направили на судово-медичну експертизу.

    Він додав, що в районах, які були захоплені ворогом, поліцейські продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня на Київщині вже виявили 1342 тіла вбитих загарбниками мирних жителів.

    Нагадаємо, у звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого рашистами мирного жителя (фото, відео)