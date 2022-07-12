На Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого рашистами мирного жителя (фото, відео)

Поліцейські оглянули тіло та направили на судово-медичну експертизу

У Київській області в селі Блиставиця біля окопів російської армії правоохоронці виявили ще одне тіло вбитого загарбниками мирного жителя. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Телеграмі.

«На колишніх позиціях агресорів в Бучанському районі виявили тіло чергового вбитого громадянина. Захоронення зробили в лісі. Вбитий чоловік був одягнений у цивільний одяг», – написав Нєбитов.

Поліцейські оглянули тіло та направили на судово-медичну експертизу.

Він додав, що в районах, які були захоплені ворогом, поліцейські продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня на Київщині вже виявили 1342 тіла вбитих загарбниками мирних жителів.

Нагадаємо, у звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню.