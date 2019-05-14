Нардепи провалили антитютюновий закон



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Законом пропонувалося заборонити розміщення сигарет у вітринах магазинів

Верховна рада України провалила у першому читанні антитютюновий закон №4030а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму)». Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Так, документ підтримали за основу лише 157 нардепів, а альтернативний до нього №4030а-1 - 153. При цьому направлення закону у комітет на доопрацювання підтримали 170 нардепів, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання проголосували 179 парламентарів. Після цього Парубій оголосив про відхилення проектів.

«Проекти закону №4030а та №4030а-1 відхилені», - зазначив глава парламенту.

Так, законом пропонувалося заборонити розміщення сигарет у вітринах магазинів, удосконалити захист українців від тютюнового диму в громадських місцях, зокрема, збільшити перелік бездимних громадських місць.

Антитютюновим законом №4030а передбачається норма про заборону викладки сигарет на прилавки.

Законопроект також пропонував збільшити штрафи до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

Крім того, пропонувалося розширити перелік місць, де заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів.

Зазначимо, що на початку 2019 року 24,2% дорослих українців були щоденними курцями (42,2% чоловіків і 9,4% жінок) і ще 2% дорослих курили час від часу, про що свідчать дані опитування КМІС.

Соціологи відзначають, що поширеність куріння в Україні протягом 2009-2014 років стрімко йшла на спад. Однак потім ця тенденція загальмувалася.

За даними опитування, у середньому серед чоловіків середня кількість сигарет на день складає 16,7 штук, серед жінок - 12,1.

Джерело: РБК-Україна