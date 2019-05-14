Парубій підписав «мовний закон»



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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Тепер закон може підписати президент

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Колеги, відхилені всі постанови, що відкриває шлях до підписання закону про функціонування української мови», - сказав Парубій після ряду голосувань.

Перед цим народні депутати не підтримали проекти постанов про скасування прийняття закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної, які подали Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Михайло Папієв, Олександр Долженков, Сергій Дунаєв та інші.

«Ми не допустимо жодної ревізії всіх тих надбань, які зробив український парламент 8-го скликання», - пригрозив Парубій.

Верховна Рада відхилила постанови про скасування рішення #Рада8 від 25 квітня 2019 року і Голова Верховної Ради Андрій Парубій @AndriyParubiy: підписав Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» pic.twitter.com/z5bXYRDony — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 14 мая 2019 г.

«Всі сили пекла зібралися і робили все можливе, щоб цього (підписання закону про мову, - ред.) не відбулося. Але всі їхні зусилля розбилися об твердість волі українського народу. Як громадянин України Андрій Парубій хочу попередити всіх тих, хто раптом захоче переглянути закон про мову. Як тільки ви задумаєте ревізію державної мови – ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю вас! Сотні років вороги вбивали українську мову, але тепер ми більше не дозволимо зневажати та знищувати нашу українську мову – державну мову в Українській державі!», - написав спікер Верховної Ради у Facebook.

Він додав, що найближчі години, чи дні закон підпише президент України і його буде опубліковано в «Голосі України».

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову про заборону підписувати та публікувати Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухвалив рішення відмовити у її задоволенні.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.