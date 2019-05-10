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    Новини

    У Кличка придумали новий метод боротьби з курінням

    • Розсилка
    У Кличка придумали новий метод боротьби з курінням

    У Київраді розповіли, як у столиці боротимуться з курінням

    У Києві заборонять викладку тютюнових виробів у прикасових зонах магазинів. Про це повідомив ефірі телеканалу «Київ» заступник київського міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

    «Проект рішення «Про заборону куріння» передбачає те, що буде заборонена викладка сигарет у такому вигляді, як ми зараз бачимо: коли доходячи до каси все, що на тебе дивиться – це сигарки різних брендів. Так, щоб точно не забути їх придбати», – зазначив він.

    «Наразі стоїть питання навіть не стільки відговорити тих, хто вже палить. Вирішення проблеми я бачу у тому, щоб не починали нові люди палити», – сказав Прокопів.

    Нагадаємо, раніше у столичній мерії презентували інформаційну кампанію «Дим – невидимий убивця», яка покликана проінформувати киян про шкоду пасивного тютюнопаління.

    Тютюн вбиває 7 мільйонів людей щороку. З них понад 890 тисяч осіб передчасно помирає від руйнівних наслідків вторинного диму. Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає: не існує безпечного рівня впливу вторинного тютюнового диму, оскільки він містить більше 4000 хімічних речовин (з яких щонайменше 250 є шкідливими, а понад 50 викликають рак).

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