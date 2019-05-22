Нардепи від БПП зареєстрували альтернативний законопроект про зміну виборчої системи



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Парламентарі від Блоку Порошенка здійснюють законодавчий удар у відповідь Зеленському

На сайті Верховної Ради з’явився законопроект про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо здійснення виборів за відкритими виборчими списками), альтернативний ініційованому раніше президентом Володимиром Зеленським.

Документ створили три народні депутати від Блоку Петра Порошенка – Юрій Соловей, Олександр Жолобецький та Сергій Хлань, - а також позафракційний Борислав Розенблат, який раніше також був членом цієї фракції.

«Актуальність зміни виборчої системи із змішаної на пропорційну з відкритими списками обумовлена насамперед необхідністю забезпечення українських виборців заходами впливу на розподіл місць у списку відповідної політичної сили і, як наслідок – наданням права виборцям вирішення питання про те, хто персонально з даного списку потрапить у парламент», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

«Також за такою формою списків відбувається не лише змагання між політичними партіями, а і перерозподіл місць усередині списку», - додають автори.

Як повідомлялось, на сайті Верховної Ради сьогодні з’явився законопроект про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України (№10319). Ініціатор – президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялось, вчора президент Володимир Зеленський звернувся із листом до Парубія із проханням про позачергове засідання із метою розгляду саме цієї законодавчої ініціативи глави держави: зміни до закону про вибори народних депутатів. Станом на 12:08, коли спікер парламенту Андрій Парубій відкрив засідання Ради, законопроект зареєстровано не було.

Парубій уточнив, що «законопроект (про зміну виборчого законодавства) був поданий об 11.45, але він був поданий з грубими порушеннями Конституції: в одному законі йшлося і про закупівлі, і про зміни до виборчого законодавства. Ми зараз усім апаратом ВР допомагаємо представнику президента привести його законопроект у відповідність до регламенту. Думаю, за півгодини він буде зареєстрований».

За інформацією «Главкома», одним із представників президента, який був присутній у Раді, є заступник глави АП Руслан Рябошапка.