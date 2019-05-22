Парубій відкрив засідання Ради, а тексту законопроекту про зміну виборчої системи досі немає (оновлено)



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Текст законопроекту Володимира Зеленського досі немає на сайті Ради

Законопроекту про внесення змін до закону про вибори народних депутатів на сайті Верховної Ради станом на 12:08 досі немає. Спікер Андрій Парубій вже оголосив засідання відкритим.

Як відомо, вчора президент Володимир Зеленський звернувся із листом до Парубія із проханням про позачергове засідання із метою розгляду саме цієї законодавчої ініціативи глави держави: зміни до закону про вибори народних депутатів.

Спершу у залі зареєструвалися лише 208 депутатів. «Нереєстрація 226 депутатів не є приводом для того, щоб не проводити засідання», - наголосив Парубій.

Втім, о 12.08 зареєструвались уже 249 народних обранців.

Андрій Парубій також уточнив, що «законопроект (про зміну виборчого законодавства) був поданий об 11.45, але він був поданий з грубими порушеннями Конституції: в одному законі йшлося і про закупівлі, і про зміни до виборчого законодавства. Ми зараз усім апаратом ВР допомагаємо представнику президента привести його законопроект у відповідність до регламенту. Думаю, за півгодини він буде зареєстрований».

За інформацією «Главкома», одним із представників президента, який наразі присутній у Раді, є заступник глави АП Руслан Рябошапка.