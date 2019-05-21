Зеленський призначив п’ятеро заступників глави Адміністрації президента (список)
-
Розсилка
Президент Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір (ліворуч) та глава Адміністрації Андрій Богдан (праворуч)
Крім цього призначили чотирьох помічників президента
У вівторок, 21 травня, Володимир Зеленський підписав укази про призначення заступників глави Адміністрації президента.
Перед цим президент призначив адвоката Коломойського Андрія Богдана главою своєї адміністрації.
Першим заступникомглави АП став виконавчий продюсер «Кварталу 95» Сергій Трофімов.
Читайте також
Заступниками глави призначені:
- Юрій Костюк, сценарист фільмів «Кварталу 95»,
- Руслан Рябошапка, приєднався до команди Зеленського взимку, екс-член НАЗК, колишній заступник міністра юстиції,
- Олена Зеркаль, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, веде справи в міжнародних судах проти Росії,
- Кирило Тимошенко, колишній спортивний журналіст, власник продакшна GoodMedia, яке знімало ролики Зеленського (найвідоміший ролик — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон).
- Андрій Єрмак, режисер та продюсер (людина з таким іменем та прізвищем була помічником нардепа-регіонала Єльбруса Тедеєва),
- Руслан Стефанчук, ідеолог партії «Слуга народу»,
- Михайло Федоров (позаштатний), координатор діджитал напрямку.