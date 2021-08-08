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    Нарешті без дощів: прогноз погоди на 8 серпня

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    Літо нарешті згадало про свої права - Нарешті без дощів: прогноз погоди на 8 серпня
    Літо нарешті згадало про свої права
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Прогноз погоди на 8 серпня: дощі та грози нарешті відступають

    У неділю, 8 серпня, зможемо насолодитися сонечком та теплом.

    Погода в Україні у неділю буде теплою та сонячною. Дощі та грози нарешті відступлять. Такі дані Укргідрометцентру.

    Найтепліше буде на сході та у частині південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.

    На заході України хмарна погода буде вранці, але протримається недовго. Вже ввечері небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.

    На сході України буде значно тепліше – +31...+33 градуси. Невеличкі опади можливі лише зранку.

    У північних регіонах небо буде ясним. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.

    На півдні ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка триматиметься в регіонах до самого вечора. Стовпчики термометрів там покажуть +31...+33 градуси.

    У Києві день обіцяє бути ясним, без опадів. Теспература повітря +27...+29 градусів.

    imageКарта Укргідрометцентру

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    Нарешті без дощів: прогноз погоди на 8 серпня