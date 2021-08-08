Нарешті без дощів: прогноз погоди на 8 серпня

Літо нарешті згадало про свої права

Прогноз погоди на 8 серпня: дощі та грози нарешті відступають

У неділю, 8 серпня, зможемо насолодитися сонечком та теплом.

Погода в Україні у неділю буде теплою та сонячною. Дощі та грози нарешті відступлять. Такі дані Укргідрометцентру.

Найтепліше буде на сході та у частині південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.

На заході України хмарна погода буде вранці, але протримається недовго. Вже ввечері небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.

На сході України буде значно тепліше – +31...+33 градуси. Невеличкі опади можливі лише зранку.

У північних регіонах небо буде ясним. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.

На півдні ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка триматиметься в регіонах до самого вечора. Стовпчики термометрів там покажуть +31...+33 градуси.

У Києві день обіцяє бути ясним, без опадів. Теспература повітря +27...+29 градусів.

Карта Укргідрометцентру

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