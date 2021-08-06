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    Синоптикиня розповіла, де припікатиме наступного тижня

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    Місцями погода буде дуже комфортною - Синоптикиня розповіла, де припікатиме наступного тижня
    Місцями погода буде дуже комфортною
    Фото: Юрій Бойко/Facebook

    Діденко запевнила, що не варто очікувати суттєвих дощів

    Синоптикиня Наталка Діденко у Facebook розповіла, що наступного тижня в Україні очікується підвищення температури повітря.

    Діденко показала прогностичну діаграму для Києва, де видно, що знову припікатиме.

    231677313_4751842431512364_9162930353726448781_nДіденко довіряє цій прогностичній моделі

    За словами Діденко, деякі інші прогностичні моделі не дають цього підвищення.

    Діденко розповіла, що 7-8 серпня в більшості областей України передбачається протягом дня +25+30 градусів, на Сході та південному сході до +33 (звідти спека й не думала йти), у західних областях буде +23+26 градусів.

    Проте в неділю стане тепліше також і на Заході.

    За словами синоптикині, не варто очікувати суттєвих дощів. Лише в нічні години випадатимуть грозові дощі на Лівобережжі України, але вкрай нерівномірно.

    У Києві субота та неділя обійдуться без дощів.

    7-го серпня повітря буде комфортнішим, близько +25 градусів, а в неділю вже стрибне до +29 градусів.

    Додамо, що Наталка Діденко на сторінці в Facebook окреслила синоптичну ситуацію на 6 липня.

    Раніше повідомлялося, що Наталка Діденко у Facebook розповіла, що грози, які вирують у Європі, прийдуть на територію України.

    Нагадаємо, що Діденко попереджала, що в Україну прийде циклон Henri з «грайливими атмосферними фронтами».

    Важливо, що експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: прогноз погоди Україна Наталка Діденко
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    Синоптикиня розповіла, де припікатиме наступного тижня