Синоптикиня розповіла, де припікатиме наступного тижня

Місцями погода буде дуже комфортною

Діденко запевнила, що не варто очікувати суттєвих дощів

Синоптикиня Наталка Діденко у Facebook розповіла, що наступного тижня в Україні очікується підвищення температури повітря.

Діденко показала прогностичну діаграму для Києва, де видно, що знову припікатиме.

Діденко довіряє цій прогностичній моделі

За словами Діденко, деякі інші прогностичні моделі не дають цього підвищення.

Діденко розповіла, що 7-8 серпня в більшості областей України передбачається протягом дня +25+30 градусів, на Сході та південному сході до +33 (звідти спека й не думала йти), у західних областях буде +23+26 градусів.

Проте в неділю стане тепліше також і на Заході.

За словами синоптикині, не варто очікувати суттєвих дощів. Лише в нічні години випадатимуть грозові дощі на Лівобережжі України, але вкрай нерівномірно.

У Києві субота та неділя обійдуться без дощів.

7-го серпня повітря буде комфортнішим, близько +25 градусів, а в неділю вже стрибне до +29 градусів.

Додамо, що Наталка Діденко на сторінці в Facebook окреслила синоптичну ситуацію на 6 липня.

Раніше повідомлялося, що Наталка Діденко у Facebook розповіла, що грози, які вирують у Європі, прийдуть на територію України.

Нагадаємо, що Діденко попереджала, що в Україну прийде циклон Henri з «грайливими атмосферними фронтами».

Важливо, що експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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