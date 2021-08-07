На сході – спека і грози, на заході – сонце: прогноз погоди на 7 серпня

Температура повітря у регіонах буде дуже відрізнятися

Погода в Україні у суботу, 7 серпня, буде спекотною, але варто очікувати й опадів. Синоптики прогнозують сонце у західних областях, а грози – у східних. Про це інформує Укргідрометцентр. .

На сході країни температура повітря коливатиметься від +30 до +34 градусів. Водночас на заході стовпчики термометрів показуватимуть +24...+27 градусів.

У північних регіонах буде сонячно. Там слід очікувати +25...+29 градусів. На півдні попереджають про грози, лише у Криму без опадів. Температура буде +28...+32 градуси.

У західних областях протягом дня безхмарно. Стовпчики на термометрах показуватимуть +24…+27 градусів. У східних регіонах – грози. Однак там синоптики прогнозують найбільшу спеку – +30...+34 градуси.

У Києві 7 серпня погода обійдеться без дощів. Температура повітря – близько +25 градусів.

Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, в Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця.

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