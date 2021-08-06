У Північній Кореї зливи наробили біди: зруйновано мости, евакуйовано людей (відео)

За кілька днів зафіксовано більше середньомісячної норми опадів

Тисячі людей через повінь покинули свої будинки, забравши лише найнеобхідніше

Більше 1100 будинків постраждало, а мости і дамби змило в результаті сильних злив в Північній Кореї. Про це інформує агентство Reuters.

Дороги розмило, житлові споруди залило по самі дахи. Тисячі людей через повінь покинули свої будинки, забравши лише найнеобхідніше.

Подекуди були повністю знищені сільгоспугіддя, наприклад, поля з урожаєм розмило в провінціях Північний і Південний Хамген. При цьому в Хамгені за кілька днів зафіксовано більше середньомісячної норми опадів: з 1 по 6 серпня в Північному Хамгені випало більше 500 мм опадів.

Синоптики Кореї повідомляють, що очікуються нові зливи, які можуть спричинити ще більше збитків.

Додамо, що в Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ.

Нагадаємо, що Польща також серед країн, які постраждали від аномальних злив. Інтенсивні опади натворили чимало бід. Деякі річки вийшли з берегів, затопивши вулиці довколишніх населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково було зруйновано залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

Принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.