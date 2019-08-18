ГПУ екстрадувала до Ізраїлю «наркобарона»-втікача Сільвера
Сільвер екстрадований до Ізраїлю літаком із міжнародного аеропорту «Бориспіль»У ніч на неділю, 18 серпня, Генеральна прокуратура екстрадувала до Ізраїлю наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з аеропорту «Бориспіль».
Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
«Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком із міжнародного аеропорту «Бориспіль», — написала вона на своїй сторінці в Twitter.
Сарган уточнила, що деталі операції екстрадиції «будуть вранці».
Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 18 серпня 2019 р.
Деталі зранку
Як повідомлялося раніше, СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки.
Нагадаємо, у п’ятницю, 16 серпня, громадянин США Дов Сільвер, підозрюваний в організації найбільшої в інтернеті мережі наркоторговців,
В аеропорту «Бориспіль» з-під носа українських правоохоронців втік ізраїльський наркобарон втік від української поліції безпосередньо перед видачею ізраїльським правоохоронцям. Рішення щодо його депортації Верховний суд України схвалив цього ж дня. Його затримали в Києві навесні 2019 року на вимогу ізраїльських поліцейських.
У свій час відомого наркоторговця, на якого ізраїльські правоохоронці полювали більше 10 років, затримували підлеглі генерал-лейтенанта Василя Пісного. Зараз, як відомо, керівником управління К є Іван Баканов, який керує всією Службою безпеки України у статусі виконувача обов’язків.
Співробітники спецслужби, які брали участь у процедурі екстрадиціївідсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки. Зараз вони надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБУ.
Сільвера називають натхненником і організатором найбільшої мережі з продажу наркотиків в інтернеті «Телеграсс» – їх продавали за допомогою месенджера Telegram. У мережі були задіяні десятки тисяч наркоторговців в Ізраїлі, США, Німеччині й Україні. Керівництво мережі перебувало в Ізраїлі, звідки координувало роботу. Наркотики продавали, зокрема, неповнолітнім. У цій справі в Ізраїлі затримано понад 20 спільників Сільвера.