ГПУ екстрадувала до Ізраїлю «наркобарона»-втікача Сільвера



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Наркобарона, який втік з «Борисполя», екстрадували до Ізраїлю

Сільвер екстрадований до Ізраїлю літаком із міжнародного аеропорту «Бориспіль»

У ніч на неділю, 18 серпня, Генеральна прокуратура екстрадувала до Ізраїлю наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком із міжнародного аеропорту «Бориспіль», — написала вона на своїй сторінці в Twitter.

Сарган уточнила, що деталі операції екстрадиції «будуть вранці».

Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль.



Деталі зранку — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 18 серпня 2019 р.

Як повідомлялося раніше, СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 серпня, громадянин США Дов Сільвер, підозрюваний в організації найбільшої в інтернеті мережі наркоторговців,

В аеропорту «Бориспіль» з-під носа українських правоохоронців втік ізраїльський наркобарон втік від української поліції безпосередньо перед видачею ізраїльським правоохоронцям. Рішення щодо його депортації Верховний суд України схвалив цього ж дня. Його затримали в Києві навесні 2019 року на вимогу ізраїльських поліцейських.

У свій час відомого наркоторговця, на якого ізраїльські правоохоронці полювали більше 10 років, затримували підлеглі генерал-лейтенанта Василя Пісного. Зараз, як відомо, керівником управління К є Іван Баканов, який керує всією Службою безпеки України у статусі виконувача обов’язків.

Співробітники спецслужби, які брали участь у процедурі екстрадиціївідсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки. Зараз вони надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБУ.

Сільвера називають натхненником і організатором найбільшої мережі з продажу наркотиків в інтернеті «Телеграсс» – їх продавали за допомогою месенджера Telegram. У мережі були задіяні десятки тисяч наркоторговців в Ізраїлі, США, Німеччині й Україні. Керівництво мережі перебувало в Ізраїлі, звідки координувало роботу. Наркотики продавали, зокрема, неповнолітнім. У цій справі в Ізраїлі затримано понад 20 спільників Сільвера.