СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки, – ЗМІ



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Наркоторговець Амос Дов Сільвер

Джерела видання натякають, що наркоторговцю дозволили втекти

З наркоторговця Амоса Дов Сільвера перед втечею з аеропорту «Бориспіль» зняли наручники і браслет для проходження через рамку металодетектора. Також йому видали американський паспорт.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела в СБУ.

Примітно, що наркобарона супроводжували не співробітники групи «Альфа» СБУ, а оперативники Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю (управління К), зазначає видання.

«Перед проходженням прикордонних і митних процедур співробітники СБУ видали Сільверу на руки паспорт громадянина США. Не наділи на нього наручники після проходження рамки і не пристебнули екстрадованого до себе», – пише газета.

Джерела видання також уточнюють, що з незрозумілої причини служба безпеки аеропорту вирішила оглянути ручну поклажу співробітників СБУ, які мали доставити Сілвера до Ізраїлю.

«Під час огляду спортивних сумок, вони повернулися спиною до Сільвера. І той, обійшовши рамку в зворотному напрямку, втік від СБУшників», – йдеться у замітці газети.

Джерела видання натякають, що наркоторговцю дозволили втекти.

У п’ятницю, 16 серпня, громадянин США Дов Сільвер, підозрюваний в організації найбільшої в інтернеті мережі наркоторговців,

В аеропорту «Бориспіль» з-під носа українських правоохоронців втік ізраїльський наркобарон втік від української поліції безпосередньо перед видачею ізраїльським правоохоронцям. Рішення щодо його депортації Верховний суд України схвалив цього ж дня. Його затримали в Києві навесні 2019 року на вимогу ізраїльських поліцейських.

У свій час відомого наркоторговця, на якого ізраїльські правоохоронці полювали більше 10 років, затримували підлеглі генерал-лейтенанта Василя Пісного. Зараз, як відомо, керівником управління К є Іван Баканов, який керує всією Службою безпеки України у статусі виконувача обов’язків.

Співробітники спецслужби, які брали участь у процедурі екстрадиції відсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки. Зараз вони надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБУ.

Сільвера називають натхненником і організатором найбільшої мережі з продажу наркотиків в інтернеті «Телеграсс» – їх продавали за допомогою месенджера Telegram. У мережі були задіяні десятки тисяч наркоторговців в Ізраїлі, США, Німеччині й Україні. Керівництво мережі перебувало в Ізраїлі, звідки координувало роботу. Наркотики продавали, зокрема, неповнолітнім. У цій справі в Ізраїлі затримано понад 20 спільників Сільвера.