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    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради

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    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Фото: Станістава Груздєва, Главком

    Жінки-депутати одягнули у святковий день вишиті довгі сукні та блузи з вишивкою

    Народні депутати на честь Дня вишиванки у четвер, 16 травня, прийшли до Верховної Ради вбрані у вишитий одяг.

    Жінки-депутати одягнули у святковий день вишиті довгі сукні та блузи з вишивкою. Чоловіки прийшли у сорочках-вишиванках.

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    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради
    Фото: Станістава Груздєва, Главком

    Раніше повідомлялося, що представник президента у Верховній Раді та дружина Генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

    Прем’єр-міністр  Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

    З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

    Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

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