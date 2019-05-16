Народні депутати вбралися у вишиванки. Фото з Верховної Ради



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Фото: Станістава Груздєва, Главком

Жінки-депутати одягнули у святковий день вишиті довгі сукні та блузи з вишивкою

Народні депутати на честь Дня вишиванки у четвер, 16 травня, прийшли до Верховної Ради вбрані у вишитий одяг.

Жінки-депутати одягнули у святковий день вишиті довгі сукні та блузи з вишивкою. Чоловіки прийшли у сорочках-вишиванках.

Раніше повідомлялося, що представник президента у Верховній Раді та дружина Генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.