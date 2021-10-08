Народного депутата Полякова знайшли мертвим, – Разумков

Разумков закликав до об’єктивного розслідування

Сьогодні, 8 жовтня, був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі Слуги народу. Про це розповів Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним», – ідеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата.

Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.



