Смерть Полякова: поліція повідомила перші деталі справи

Поліція з'ясовує обставини смерті нардепа

Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата.

Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.

Раніше ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про смерть Антона Полякова.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.



