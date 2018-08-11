NASA запустить зонд, який підійде дуже близько до Сонця



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фото: AFP

«Ми маємо намір потрапити у такий район, від якого перехоплює дух», - директор відділу із вивчення планет NASA

Перший космічний апарат, який здійснить політ до Сонця для дослідження атмосфери, стартує у неділю, 11 серпня. Про це повідомляє агентство AFP.

Запуск першого в світі космічного корабля на Сонці, Parker Solar Probe, був перенесений на неділю. NASA написало на своїй сторінці Twitter, що запуск був відкладений з 3:33 ранку за східним часом до 4:38 ранку за східним часом. Пізніше уточнили, що запуск відкладений, а друга спроба буде зроблена в неділю вранці.

Як зазначається, безпілотний зонд має підійти до Сонця ближче, ніж будь-який космічний апарат в історії. Його головна мета - дослідити корону - незвичайну атмосферу навколо Сонця.

«Ми маємо намір потрапити у такий район, від якого перехоплює дух, де сонячний вітер, як ми вважаємо, буде прискорюватися», - сказав директор відділу із вивчення планет NASA Джим Грін.

Корона не лише у 300 разів гарячіша, ніж поверхня Сонця, а й викидає потужні плазмові й енергетичні частинки, що може спровокувати геомагнітні космічні шторми, які можуть завдавати серйозної шкоди на Землі, порушуючи роботу енергосистем. Ці сонячні спалахи погано вивчені.

«Зонд Parker Solar Probe допоможе нам краще прогнозувати, коли хвилювання у сонячному вітрі можуть уразити Землю», - сказав професор Мічиганського університету Джастін Каспер.

Зазначається, що більші знання про сонячний вітер і космічні шторми також допоможуть захистити майбутніх дослідників космосу, коли вони вирушать на Місяць або Марс.