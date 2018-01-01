У NASA відзняли новий спалах на Сонці

Сонце поступово переходить у «тихий» період 11-річного сонячного циклу»

У NASA оприлюднили відео нового спалаху на Сонці, який є першим проявом сонячної активності за останній тиждень. Вчені зазначають, що це був невеликий спалах (класс - С) і зазвичай вони не приділяють багато уваги спалахам такої величини. Однак, це була «єдина реальна сонячна активність за останній тиждень, так як Сонце поступово



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NASA зафіксували новий спалах на Сонці

Сонце поступово переходить у «тихий» період 11-річного сонячного циклу»

У NASA оприлюднили відео нового спалаху на Сонці, який є першим проявом сонячної активності за останній тиждень.

Вчені зазначають, що це був невеликий спалах (класс - С) і зазвичай вони не приділяють багато уваги спалахам такої величини.

Однак, це була «єдина реальна сонячна активність за останній тиждень, так як Сонце поступово переходить у «тихий» період 11-річного сонячного циклу».

Як повідомлялося 13 лютого, на Землі почалася двотижнева магнітна буря. Сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більше 18 разів на рік).

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.

Як повідомлялося, 6 вересня Сонце вибухнуло одразу двома спалахами Х-класу, один із яких увійшов до десятки найбільш потужних, які коли-небудь вдавалося виміряти.

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