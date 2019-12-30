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    Насильство щодо дітей у гарячих точках почастішало втричі з 2010 року, - ЮНІСЕФ

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    Діти війни - Насильство щодо дітей у гарячих точках почастішало втричі з 2010 року, - ЮНІСЕФ
    Діти війни
    Ілюстративне фото

    Лише у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей

    З 2010 року кількість випадків застосування насильства щодо дітей у кризових регіонах зросла майже втричі і перевищила 170 тис. Про це свідчать дані Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), оприлюднені 30 грудня.

    «За останні десять років число зафіксованих випадків застосування насильства щодо дітей у гарячих точках зросло майже втричі. Загалом зафіксовано понад 170 тисяч випадків насильства щодо дітей під час воєнних дій з початку 2010 року», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, тільки у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей.

    У близько половині цих випадків діти були вбиті чи травмовані внаслідок авіаудаірів чи дії протипіхотних чи міноментних мін. У цілому застосуванням насильства проти дітей вважаються вбивства, каліцтва, сексуальне насильство, викрадення, відмова у наданні гуманітарної допомоги, рекрутування для участі у бойових діях та атаки на школи і лікарні.

    В ЮНІСЕФ також відзначили, що кількість країн, в яких зараз точаться бойові дії, є найбільшою за останні три десятиліття. Країнами, де діти наражаються на найбільший ризик, у ЮНІСЕФ назвали Сирію, Ємен та Афганістан.

    «Конфлікти у всьому світі тривають довше, призводять до більшого кровопролиття та більшої кількості жертв серед дітей», - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Хенріетта Фор.

    При цьому, за її словами, набагато більше випадків насильства проти дітей залишаються незадокументованими.

    Як повідомлялося, за підсумками 2018 року Україна опинилася на п'ятому місці у рейтингу країн з найвищою кількістю жертв від наземних мін та вибухових пристроїв. За рік від них загинуло або отримало поранення 325 осіб. Загалом протягом 2018 року в світі від мін та вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 6897 людей. Більшість жертв - мирні жителі, з яких понад половина - діти.

    Джерело: Deutsche Welle

    діти ООН Афганістан викрадення Україна Ємен
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