В Україну доставили 363 тис. доз бельгійської вакцини від кору, паротиту та краснухи
Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір
Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 363,4 тис. доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту (КПК) «Пріорікс» виробленої в Бельгії, яка була закуплена за рахунок держбюджету України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що партія вакцин, яка прибула в Україну цього тижня, це остання партія доз вакцин КПК «Пріорікс» в 2019 році.
Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту.
Додамо, що вакцинацію від кору, краснухи та паротиту можна безкоштовно пройти в державних закладах охорони здоров'я та приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.
Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.
Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявляла, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни.