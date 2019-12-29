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    Здоров'я

    В Україну доставили 363 тис. доз бельгійської вакцини від кору, паротиту та краснухи

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    <p>Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір</p> - В Україну доставили 363 тис. доз бельгійської вакцини від кору, паротиту та краснухи

    Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір

    Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту

    Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 363,4 тис. доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту (КПК) «Пріорікс» виробленої в Бельгії, яка була закуплена за рахунок держбюджету України.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

    Зазначається, що партія вакцин, яка прибула в Україну цього тижня, це остання партія доз вакцин КПК «Пріорікс» в 2019 році.

    Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

    Додамо, що вакцинацію від кору, краснухи та паротиту можна безкоштовно пройти в державних закладах охорони здоров'я та приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

    Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

    Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявляла, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни.

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