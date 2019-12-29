В Україну доставили 363 тис. доз бельгійської вакцини від кору, паротиту та краснухи



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Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір

Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 363,4 тис. доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту (КПК) «Пріорікс» виробленої в Бельгії, яка була закуплена за рахунок держбюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що партія вакцин, яка прибула в Україну цього тижня, це остання партія доз вакцин КПК «Пріорікс» в 2019 році.

Всього в 2019 році ЮНІСЕФ поставив в Україну 1,7 млн доз вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

Додамо, що вакцинацію від кору, краснухи та паротиту можна безкоштовно пройти в державних закладах охорони здоров'я та приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

Раніше очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявляла, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни.