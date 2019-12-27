На маленьких киян на зимових канікулах чекає «Казковий трамвайчик»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Казковий трамвайчик» стоїть на зупинці біля виходу зі станції метро «Контрактова площа»

Зимовий «Казковий трамвайчик» розпочне свою роботу 2 січня

На зимових канікулах «Київпастранс» разом із Національною бібліотекою України для дітей запрошують маленьких киян на книжково-бібліотечні розваги до «Казкового трамвайчика».

Програма дитячого книжкового дозвілля «Казковий трамвайчик» із 2015 року під час шкільних канікул збирає маленьких киян у трамвайчику на казкові читання.

Про це повідомляє «Київпастранс».

Під час заходів можна ознайомитися з найновішими українськими книгами для дітей, взяти участь у цікавій подорожі разом із літературними героями, подивитися лялькову виставу, почитати і позмагатися у конкурсах і вікторинах.

Зимовий «Казковий трамвайчик» розпочне свою роботу 2 січня об 11:00.

Участь зможуть взяти всі юні читачі віком від 3 до 10 років.

Креативні бібліотекарі головної дитячої бібліотеки України, які проводять театралізовані казкові читання, вже підготували до роботи незвичайну «трамвайну» бібліотеку: на київських дітлахів очікують нові книжки, розваги, загадки, настільні ігри, забавки, аквагрим і цікаві майстер-класи.

Бібліотечні розваги у трамвайчику триватимуть 2, 3, 8, 9 та 10 січня 2020 року упродовж двох годин – із 11:00 до 13:00.

Для того, щоб якомога більше дітей змогло потрапити до трамвайчика, час перебування у ньому для однієї дитини буде обмежено до 1 години.

Батьки у цей час зможуть отримати консультації та поради бібліотекаря щодо читання дітей, ознайомитися з новими надходженнями, репертуаром послуг, сервісів, дозвіллєвих програм Національної бібліотеки України для дітей на її інформаційних інтернет-ресурсах.

Послуги «Казкового трамвайчика» безкоштовні.

Трамвай під час проведення бібліотечних заходів із 11:00 до 13:00 не рухається, він стоїть на зупинці біля виходу зі станції метро «Контрактова площа» на Подолі.