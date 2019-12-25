За добу у Київській області зникли вісім дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усіх неповнолітніх втікачів оперативно розшукали працівники ювенальної превенції, провели із ними відповідні профілактичні бесіди та доставили додому Фото відділу комунікації поліції Київської області

Батькам втікачів загрожує адміністративне покарання

У вівторок, 24 грудня, до правоохоронців надійшло вісім повідомлень про зникнення дітей у різних районах Київської області. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

«Усіх неповнолітніх втікачів оперативно розшукали працівники ювенальної превенції, провели із ними відповідні профілактичні бесіди та доставили додому», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в більшості випадків діти тікали з дому до друзів. На щастя, за час «відсутності» розшукуваних, жодних протиправних дій стосовно них не було вчинено.

До деяких батьків поліція застосує захід адміністративного покарання за неналежне виховання дітей. «Поліція Київщини закликає батьків бути уважними до своїх чад, цікавитись їхніми колом спілкування та дозвіллям, аби уникнути ймовірних проблем та надзвичайних ситуацій», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 19-річний киянин підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки.

Як повідомлялося, молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини.