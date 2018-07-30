Насіров нагадав, що 100 млн грн застави, внесеної за нього дружиною і тестем, досі не повернули



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Роман Насіров

Колишній очільник фіскальної служби запевняє, що процес щодо повернення застави йде «дуже, дуже повільно»

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що 100 мільйонів гривень застави, які за нього внесли дружина і тесть, все ще «успішно лежать на рахунку казначейства».

Про це колишній чиновник сказав в ефірі каналу «112-Україна».

«Полону коштів внесла дружина, половину – її батько. Їх (гроші, - ред.) не повернули, не дивлячись на те, що запобіжного заходу вже не існує», - заявив Насіров.

На його думку, зараз стоїть питання, хто ухвалить «непопулярне» рішення про повернення коштів.

«Процес йде дуже, дуже повільно. Я вже неодноразово вимагав, і вимагаю зараз (вирішити питання застави, - ред.)», - додав колишній очільник фіскальної служби.

Раніше повідомлялося, що обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати у суді понад 20 місяців.

За шість місяців слухань, прочитано 245 з 774 сторінок обвинувального акту, тобто менше третини

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

У травні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.