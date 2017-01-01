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    Насіров заявив, що планує повернутися на роботу

    Відсторонений глава ДФС вважає, що по суті справи проти нього «немає і не повинно було бути»
    Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу. Про це він заявив перед засіданням суду 27 листопада. «Я на сьогоднішній день залишаюся головою ДФС. Мені повертатися нікуди не треба», - сказав він в ефірі «112.ua». [READ_MORE]
    • Вчора, 17:47
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    <p>Роман Насіров&nbsp;</p> <p>Фото: Цензор.нет</p>

    Роман Насіров 

    Фото: Цензор.нет

    Відсторонений глава ДФС вважає, що по суті справи проти нього «немає і не повинно було бути»

    Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу.

    Про це він заявив перед засіданням суду 27 листопада.

    «Я на сьогоднішній день залишаюся головою ДФС. Мені повертатися нікуди не треба», - сказав він в ефірі «112.ua».

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    Він підкреслив, що його відсторонили від виконання повноважень.

    «Думаю, досить скоро це рішення має бути скасоване в силу своєї незаконності», - сказав Насіров.

    На питання, чи хоче він повернутися на роботу, Насіров сказав: «Це мій обов'язок. Мене на цей відповідальний пост призначили після довгого відкритого конкурсу. Це мій обов'язок бути на роботі і виконувати свої повноваження і свої функції».

    Він додав, що по суті справи проти нього «немає і не повинно було бути».

    «Нема навіть події злочину, ми навіть не говоримо про склад злочину», - сказав Насіров.

    Він зазначив, що під час його головування в ДФС, було дано близько 10 тисяч розстрочок більш ніж 5 або 6 тисячам підприємств, оскільки це «законна можливість, представлена податковим кодексом платникам податків».

    «Вся справа вигадана. Суспільство довгий час вводили в оману, обманювали, намагаючись їм видати одне за інше. Я не знаю, що це було», - сказав Насіров.

    Нагадаємо, Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії стосовно нього Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури. 

    Як відомо, справа щодо Насірова та щодо керівника одного з основних департаментів ДФС, закінчена.

    Суд заарештував все майно Романа Насірова. Зі слів адвоката, Насіров уже не вивчає можливість одержання дозволу виїхати на лікування в США через суд.

    28 липня Антикорупційна прокуратура змінила підозру НасіровуУ САП уточнили, що відповідно до остаточно висунутої підозри Роман Насіров, крім раніше інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України) підозрюється також у службовому підробленні (ст.366 КК України) вчиненому під час прийняття рішень про розстрочення податкових зобов’язань та боргу, а також під час інформування Міністерство фінансів України про відсутність розстрочень, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавались саме ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест»).

     

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