Насіров заявив, що планує повернутися на роботу

Відсторонений глава ДФС вважає, що по суті справи проти нього «немає і не повинно було бути»

Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу. Про це він заявив перед засіданням суду 27 листопада. «Я на сьогоднішній день залишаюся головою ДФС. Мені повертатися нікуди не треба», - сказав він в ефірі «112.ua». [READ_MORE]



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Роман Насіров Фото: Цензор.нет

Відсторонений глава ДФС вважає, що по суті справи проти нього «немає і не повинно було бути»

Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу.

Про це він заявив перед засіданням суду 27 листопада.

«Я на сьогоднішній день залишаюся головою ДФС. Мені повертатися нікуди не треба», - сказав він в ефірі «112.ua».

Він підкреслив, що його відсторонили від виконання повноважень.

«Думаю, досить скоро це рішення має бути скасоване в силу своєї незаконності», - сказав Насіров.

На питання, чи хоче він повернутися на роботу, Насіров сказав: «Це мій обов'язок. Мене на цей відповідальний пост призначили після довгого відкритого конкурсу. Це мій обов'язок бути на роботі і виконувати свої повноваження і свої функції».

Він додав, що по суті справи проти нього «немає і не повинно було бути».

«Нема навіть події злочину, ми навіть не говоримо про склад злочину», - сказав Насіров.

Він зазначив, що під час його головування в ДФС, було дано близько 10 тисяч розстрочок більш ніж 5 або 6 тисячам підприємств, оскільки це «законна можливість, представлена податковим кодексом платникам податків».

«Вся справа вигадана. Суспільство довгий час вводили в оману, обманювали, намагаючись їм видати одне за інше. Я не знаю, що це було», - сказав Насіров.

Нагадаємо, Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії стосовно нього Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як відомо, справа щодо Насірова та щодо керівника одного з основних департаментів ДФС, закінчена.

Суд заарештував все майно Романа Насірова. Зі слів адвоката, Насіров уже не вивчає можливість одержання дозволу виїхати на лікування в США через суд.

28 липня Антикорупційна прокуратура змінила підозру Насірову. У САП уточнили, що відповідно до остаточно висунутої підозри Роман Насіров, крім раніше інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України) підозрюється також у службовому підробленні (ст.366 КК України) вчиненому під час прийняття рішень про розстрочення податкових зобов’язань та боргу, а також під час інформування Міністерство фінансів України про відсутність розстрочень, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавались саме ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест»).