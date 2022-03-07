Наслідки авіаударів окупанта по Житомирщині: одна людина загинула, зруйновані будинки та школа

Обстрілам піддалися міста Коростень, Овруч та Малин

У неділю, 6 березня близько 21:00 російський окупант наніс авіаудари по містах Коростень, Овруч та Малин Житомирської області. Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, а також є жертви серед населення. Зокрема, у місті Малин зруйновано двоповерхову будівлю, знищено три легкових автомобіля. Попередньо загинула одна особа та постраждало три особи. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна пожежної частини, жертв та постраждалих від особового складу немає.

У місті Овруч зруйновано двоповерхову будівлю центру зайнятості та вибуховою хвилею пошкоджено вікна в трьох п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках. Попередньо постраждала одна особа.

У Коростені пошкоджено вікна в будівлі ЗОШ №2. Попередньо постраждала одна особа.

Нагадаємо, що триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.

З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

«Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, «зелених коридорів», беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок», – інформує Генштаб.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних сил України.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, здається у полон.

Як повідомлялося, зранку 7 березня російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.