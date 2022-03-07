Путінські окупанти випустили ракети по Миколаєву

Удар з реактивних систем залпового вогню відбувся на світанку

У понеділок, 7 березня, російські окупанти випустили ракети по Миколаєву. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

«По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

Ця інформація з’явилась близько 5:30.

Подробиць атаки поки що немає.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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