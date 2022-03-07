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    Події в Україні

    Путінські окупанти випустили ракети по Миколаєву

    Російські окупанти гатять по Україні з важкого озброєння - Путінські окупанти випустили ракети по Миколаєву
    Російські окупанти гатять по Україні з важкого озброєння

    Удар з реактивних систем залпового вогню відбувся на світанку

    У понеділок, 7 березня, російські окупанти випустили ракети по Миколаєву. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

    «По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

    Ця інформація з’явилась близько 5:30.

    Подробиць атаки поки що немає.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

    Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

    Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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    Теги: Росія окупанти війна Миколаїв бомбардування Україна #stoprussia
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    Путінські окупанти випустили ракети по Миколаєву