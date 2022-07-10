Насолоджуємося прохолодою: прогноз погоди на 10 липня

У неділю в Україні пройдуть дощі

Майже у всіх регіонах України у неділю, 10 липня стане прохолодніше. Синоптики обіцяють дощі з грозами. Такі дані «Укргідрометцентру».

Згідно з прогнозом, короткочасні дощі та грози можливі практично на всій території країни. За даними синоптика Наталії Діденко, сухо може бути лише у частині Житомирської області, а також у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Вітер буде північний та північно-західний, на сході України східний, 5-10 м/с. Температура зменшиться.

У західних регіонах вночі температура повітря складе +9°C...+14°C, вдень +18°C...+23°C. У Карпатах +9°C...+15°C.

На півночі та у центрі країни вночі буде +12°C...+17°C, вдень від 21°C до 26°C з позначкою плюс.

На сході країни та у Приазов'ї очікується +26°C...+31°C. У Луганській та Запорізькій областях до +33°C.

На решті території України вночі буде +15°C...+20°C, вдень +25°C...+30°C.

У Києві вночі очікується +14°C...+16°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +24°C. Можливі дощі з грозами.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко зауважила, що 9-10 липня грозові дощі можуть виникати будь-коли та будь-де в Україні.

«Тому неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами. Сонця та сухих прояснень вистачатиме також», – пояснила Діденко.