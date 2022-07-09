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    Події в Україні

    Окупанти знову обстіляли Кривий Ріг. Є приліт у передмісті

    Рашисти обстріляли передмістя Кривого Рогу - Окупанти знову обстіляли Кривий Ріг. Є приліт у передмісті
    Рашисти обстріляли передмістя Кривого Рогу
    фото із відкритих джерел

    Повітряна тривога у місті була з 19:27 до 19:39

    У Кривому Розі лунали вибухи. Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул підтвердив «приліт». Про це Вілкул написав у Telegram.

    Зафіксовано приліт у районі Радушного. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

    «Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються», – додав він.

    Зазначимо, що повітряна тривога у місті була з 19:27 до 19:39.

    Наразі подробиці вибуху не відомі. Повідомлень про жертв та постраждалих також немає.

    Нагадаємо, близько 10-ї ранку 9 липня рашисти атакували Харків ракетою. Вона влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті. Вибух був гучний, тому рятувальники виїхали до місця пригоди відразу, не чекаючи повідомлень.

    Рятувальники разом з поліцейськими відразу приступили до пошуку постраждалих. Вони знайшли у зруйнованому будинку і врятували двох людей: жінку з інвалідністю і 12-тирічну дівчинку.

    Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг. У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.

    Крім того, на світанку Миколаїв зазнав ракетної атаки.
    Вранці 9 липня рашисти випустили ракети по трьох громадах Сумщини.
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстіляли Кривий Ріг. Є приліт у передмісті