Окупанти знову обстіляли Кривий Ріг. Є приліт у передмісті

Повітряна тривога у місті була з 19:27 до 19:39

У Кривому Розі лунали вибухи. Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул підтвердив «приліт». Про це Вілкул написав у Telegram.

Зафіксовано приліт у районі Радушного. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

«Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються», – додав він.

Зазначимо, що повітряна тривога у місті була з 19:27 до 19:39.

Наразі подробиці вибуху не відомі. Повідомлень про жертв та постраждалих також немає.

Нагадаємо, близько 10-ї ранку 9 липня рашисти атакували Харків ракетою. Вона влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті. Вибух був гучний, тому рятувальники виїхали до місця пригоди відразу, не чекаючи повідомлень.

Рятувальники разом з поліцейськими відразу приступили до пошуку постраждалих. Вони знайшли у зруйнованому будинку і врятували двох людей: жінку з інвалідністю і 12-тирічну дівчинку.

Також 9 липня рашистські війська обстріляли Кривий Ріг. У результаті обстрілу загинули жінка та її 20-річна донька.



