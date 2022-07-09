Міноборони пояснило, чому Україні не підходить «Залізний купол»

Резніков заявив, що від крилатих та балістичних ракет «Залізний купол» не захищає

Україні потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО

Міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції Forbes "Будуємо разом" пояснив, чому в Україні буде неефективна система протиповітряної оборони "Залізний купол". Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Резніков наголосив, що українські військові збивають досить велику кількість російських ракет та авіацію, проте захист неба треба суттєво посилювати.

«У нас, в України, і сьогодні вже є захист нашого неба. Він не ідеальний, але, повірте, ми досить велику кількість ракет збиваємо, які летять. Ворожі літаки у нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 й інші. Агресор стріляє ними з території росії, з території білорусі, з акваторії Чорного та навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму. Ворог боїться наблизитися, бо у нас дуже професійні Повітряні сили, а бійці усіх видів, родів і сил ЗСУ та інших складових сил оборони майстерно застосовують ПЗРК», – наголосив Резніков.

Однак, за його словами, в Україні буде неефективна система «Залізний купол», і замість неї потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО.

«Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву «Залізний купол», але навіть він не захищає на 100%. Мало того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними. «Залізний купол» зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, у гаражах. Від крилатих та балістичних ракет «Залізний купол» не захищає. Там є інша система ППО, яка розвивається і в самому Ізраїлі, і є в Чехії, і в США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, у тому числі від наших партнерів», – наголосив міністр оборони України.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS, передані Україні Сполученими Штатами, посилять захист української землі і неба.

Також міністр оборони заявив, що виробник «Байрактарів» буде зосереджений на замовленнях України.

Раніше Резніков назвав кількість поранених окупантів. У війні Росії проти України поранень зазнали понад 90 тисяч рашистів.

Крім того, Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.

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