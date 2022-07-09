«Слуга» Тищенко поставив двійку депутатці зі своєї партії (фото)

Між Безуглою та Тищенком – давня неприязнь

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поставив двійку своїй однопартійці Мар’яні Безуглій. Під час пленарного засідання Верховної Ради він зробив селфі на фоні нардепки та опублікував на своїй сторінці у Facebook. На знімку Тищенко посміхається та тримає великий палець догори. «Знов двійка», – ідеться у підписі до фото.

Мар’яна Безугла відреагувала на дії колеги та однопартійця.

«Виявляється, приходив, щоб зробити це (тобто сфотографувати Безуглу, – ред.) Не знаю, що за «двійка», хіба за те, що ми до сих пір Тищенка не виключили з фракції. Але. Але ми зняли депутатську недоторканість. Пора Колі відповісти за все. Війна не спише, навпаки. P.S. В ОП його да-а-авно уникають», – написала нардепка.

Як зізнавалася Мар’яна Безугла, між нею та Тищенком – давня неприязнь. Відтак, нардепи не пропускають можливості обмінятися шпильками.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

Напередодні Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».