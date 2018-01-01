Наступного тижня суд розгляне справу проти глави Центру протидії корупції

Шабуніна звинувачують у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості

Справу проти голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна розглянуть 30 січня у Дніпровському районному суді міста Києва. Про це повідомляється на сайті ЦПК. «Справу розглядатиме суддя Козачук Олена Дніпровського районного суду. Відповідна інформація з’явилася на порталі судової влади. Дата першого



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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Шабуніна звинувачують у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості

Справу проти голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна розглянуть 30 січня у Дніпровському районному суді міста Києва.

Про це повідомляється на сайті ЦПК.

«Справу розглядатиме суддя Козачук Олена Дніпровського районного суду. Відповідна інформація з’явилася на порталі судової влади. Дата першого судового засідання призначена на 30 січня 2018 року о 14.30 за адресою: м.Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 103», - йдеться у повідомленні.

Шабуніна звинувачують у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту – ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу.

«Політична вмотивованість справи є очевидною для всіх», – вважає адвокат Шабуніна Олена Щербан.

У ЦПК зазначають, що за даними медичної експертизи, перелом стінки гайморової пазухи, на який посилаються слідчі, лікарі виявили через 12 днів після інциденту.

«Мало того, перелом був зафіксований з протилежної сторони від тієї, в яку був здійснений удар, зафіксований на відео», - додали в Центрі протидії корупції.

Як відомо, у середині січня поліція відновивла розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався в червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Водночас Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання «Голос народу», замовною.

16 серпня Дніпровський районний суд Києва застосував до підозрюваного Шабуніна запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. І поклав на нього обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Більше читайте у статті «Главкома» «Справа Шабуніна: злочин і кара. Усі подробиці»