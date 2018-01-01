Поліція відновила справу проти глави Центру протидії корупції

Центр протидії корупції розцінює відновлене розслідування інциденту між відеоблогером Філімоненком та Шабуніним як тиск

Дніпровський райвідділ поліції Києва відновив розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався в червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції (ЦПК) Віталієм Шабуніним. Про це повідомляють на сайті ЦПК. За інформацією центру, сьогодні мав відбутися «одночасний



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Скрін-шот побиття Філімоненка

Центр протидії корупції розцінює відновлене розслідування інциденту між відеоблогером Філімоненком та Шабуніним як тиск

Дніпровський райвідділ поліції Києва відновив розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався в червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції (ЦПК) Віталієм Шабуніним.

Про це повідомляють на сайті ЦПК.

За інформацією центру, сьогодні мав відбутися «одночасний допит» Шабуніна та Філімоненка, організований за ініціативою відеоблогера.

У ЦПК уважають, що слідчі хочуть «довести, що Філімоненко – не провокатор, а журналіст, якого побив Шабунін».

«Факт підтвердження журналістської діяльності Філімоненка потрібен слідчим саме для інкримінування Шабуніну більш тяжкої статті Кримінального кодексу», – уважає юрист центру Олена Щербань.

У ЦПК заявили, що Філімоненко «перетворив допит на фарс»: прийшов із «групою підтримки» і роздавав усім шоколад.

Відновлення розслідування у Центрі протидії корупції розцінили як тиск на активістів, а саму справу – як замовлення.

«З лютого, щоб продовжити термін досудового розслідування, буде потрібний спеціальний дозвіл заступника генерального прокурора», – зазначила Щербань.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Водночас Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання «Голос народу», замовною.

16 серпня Дніпровський районний суд Києва застосував до підозрюваного Шабуніна запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. І поклав на нього обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Більше читайте у статті «Главкома» «Справа Шабуніна: злочин і кара. Усі подробиці»