Найбагатша нафтова компанія світу йде на безпрецедентний крок через пандемію



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Пандемія коронавірусу сильно вплинула на енергетичну галузь, підштовхнувши керівництво компаній до змін в бізнесі

У їх число входить і саудівська Saudi Aramco, найбільший і найбагатший виробник нафти в світі

Через обвал цін на сировину і зниження попиту компанія може піти на безпрецедентний крок: відмовитися від багатьох проектів і продати частину активів. Про це пише CNN.

Великою проблемою для виробника залишається прогноз цін на нафту, оскільки ф'ючерси на Brent як і раніше на 33 відсотки нижче, ніж на початку року. З квітня по червень чистий прибуток гіганта впала на 73 відсотки (до 6,6 мільярда доларів). Aramco стоїть перед важким вибором, прагнучи заощадити гроші.

«Деякі угоди за кордоном, укладені до пандемії і мають важливе геополітичне значення, можуть бути припинені. Наприклад, покупка 20 відсотків акцій нафтохімічного бізнесу індійської Reliance Industries. Будівництво нафтопереробного комплексу в Китаї (вартістю 10 мільярдів доларів) теж заморожено. Aramco планує відмовитися і від планів по розширенню нафтопереробного заводу в США», – йдеться в повідомленні.

Глава відділу нафтових ринків IHS Markit Джим Буркхард впевнений, що попит не досягне того рівня, який був до пандемії, принаймні, до кінця першого кварталу 2021 року. Це проблематично для Aramco, тому що компанія щорічно повинна платити дивіденди в розмірі 75 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років.

У вересні Aramco оголосила про створення нового підрозділу, який буде проводити переоцінку портфеля компанії, щоб створити «стійкість, гнучкість і здатність реагувати на мінливу динаміку ринку».

Доходи Саудівської Аравії від нафти в травні знизилися більш ніж на 60 відсотків у порівнянні із середньомісячним торішнім показником в 16,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, що ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.