Країни ОПЕК+ погодили продовження рекордного скорочення видобутку нафти



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Країни ОПЕК+, у тому числі Ірак і Нігерія, пообіцяли в повній мірі виконати свої зобов’язання з обмеженням

Зниження видобутку на 9,7 млн бар. у добу триватиме до кінця липня

Країни ОПЕК+ домовилися продовжити дію поточних параметрів угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць. Зниження видобутку на 9,7 млн бар. у добу триватиме до кінця липня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що країни ОПЕК+, у тому числі Ірак і Нігерія, пообіцяли в повній мірі виконати свої зобов’язання з обмеженням і додатково скоротити видобуток з липня по вересень, щоб компенсувати недотримання квот у травні і червні.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Росія, два найбільших експортера нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.

Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

Нагадаємо, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.

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