Найбільша судноплавна компанія РФ продає свої кораблі: названо причину

Ймовірно частина моряків, які працювали в компанії, залишиться без роботи

Продадуть третину флоту російської компанії

Російська компанія «Совкомфлот» продасть частину флоту, щоб погасити кредити у західних банках – через це без роботи можуть залишитися моряки з міста Новоросійськ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє видання «Новороссийский Рабочий».

Вже продано вісім суден, чотири Китаю, чотири – Еміратам

«Совкомфлот» – найбільша судноплавна компанія РФ, що працює у таких галузях, як морське транспортування вуглеводнів, обслуговування та підтримка морських розвідок і видобутку нафти й газу. До складу компанії входить новоросійське підприємство «Новошіп». За даними ЗМІ, для погашення боргів продадуть 40 одиниць, а це фактично третина флоту російської компанії.

У компанії такі данні називають перебільшенням, але скільки насправді кораблів продаватимуть – не зізнаються. Продаватимуть транспорт, експлуатація якого стала не доцільною через санкції.

Видання «Морський бюлетень» дізналося, що вже продано вісім суден, чотири Китаю, чотири – Еміратам. Але точно дізнатися, скільки судів зі 134, які були в Совкомфлоті, залишилося і скільки залишиться в майбутньому, поки неможливо.

Компанія може спробувати уникнути скорочень, але в такому разі рейси доведеться зробити коротшими, що вдарить по заробітку моряків. З іншого боку, зростуть витрати компанії на зміну екіпажів.

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

Читайте також: Десантників РФ хоронять потайки від родичів та не ідентифікують