Путін вигадав новий бонус для покалічених і вбитих окупантів

Диктатор заохочує своїх військових вмирати в Україні, обіцяючи пільги їхнім дітям

Путін підписав указ про нові правила прийому до ВНЗ для дітей військовослужбовців, які беруть участь у спецоперації. Про це свідчить відповідний документ.

Бонус для дітей покалічених і вбитих окупантів

Згідно з указом, діти поранених та загиблих військовослужбовців, які беруть участь у спецоперації на Донбасі та в Україні, вступатимуть до вишів без вступних випробувань (за винятком додаткових випробувань професійної спрямованості).

Крім того, для такої категорії дітей передбачено вступ на бюджетну форму навчання за спеціальними квотами, що становлять 10% від загальної кількості бюджетних місць у кожному конкретному ВНЗ.

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

Також добровольців з російським паспортом віком 23-40 років заманюють «зарплатою» у розмірі 300 тис. рублів (близько 100 тис. грн). Серед обов’язкових вимог: кандидати повинні бути фізично і психічно здоровими. Мати хорошу форму, без хронічних хвороб і без зайвої ваги.

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