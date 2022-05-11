Працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну

Подібний набір «добровольців» – свідчення того, що мобілізація в Росії вже насправді йде

На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

«На зборах у депо метрополітену в усній формі, чітко, без подвійних смислів, було наказано всім чоловікам пройти позачергове медичне обстеження для подальшого можливого відправлення на війну в Україні, — розповіла жінка виданню «Верстка».

За словами жінки, керівництво посилалося на деякі накази, укази, розпорядження влади Москви, Міноборони та уряду РФ, причому документи не були пред'явлені ні на огляд, ні на ознайомлення, а також збирали підписи.

Абсолютно точно і ясно було сказано, що керівництво має виділити кілька людей для можливої відправки на війну», – розповіла вона.

За словами правозахисників, подібний набір «добровольців» — свідчення того, що мобілізація в Росії вже насправді йде, нехай офіційно її так і не оголосили.

Тим часом добровольців з російським паспортом віком 23-40 років заманюють «зарплатою» у розмірі 300 тис. рублів (близько 100 тис. грн). Серед обов’язкових вимог: кандидати повинні бути фізично і психічно здоровими. Мати хорошу форму, без хронічних хвороб і без зайвої ваги.

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Нагадаємо також, що окупанти змушують маріупольців за їжу збирати по місту тіла загиблих мешканців.