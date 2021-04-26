Найдорожче взуття у світі. На аукціоні кросівки продали за $1,8 мільйонів

Кросівки увійшли в історію моди, після того як співак Каньє Вест вийшов у них на 50-й щорічній премії «Греммі» у 2008 році

Взуття 44-го розміру придбала інвестиційна платформа Rares

Прототип кросівок Каньє Веста, які були випущені в колаборації з компанією Nike – перші Nike Air Yeezy 1 – продали на аукціоні Sothebyʼs за $1,8 мільйона, що зробило їх найдорожчими кросівками в світі. Взуття перевищило свою первісну оцінку в $1 мільйон. Про це йдеться у повідомленні аукціонного дому.

Nike Air Yeezy 1 – перші кросівки Веста, створені в колаборації з Nike. Вони увійшли в історію моди, після того як Вест вийшов у них на 50-й щорічній премії «Греммі» у 2008 році. Це була одна з перших колаборацій спортивного бренду з людиною не із світу спорту.

Сьогодні Sothebyʼs підтверджує, що це перші кросівки, продані на суму понад $1 мільйон.

Взуття 44-го розміру придбала інвестиційна платформа Rares. Генеральний директор і співзасновник Rares Жером Сапп заявив пресі, що покупка пари взуття, яку взували на Греммі, схожа покупці «шматочка історії».

Брам Вахтер, глава відділу вуличного одягу і сучасних колекцій Sothebyʼs, заявив, що продаж за таку ціну «красномовно свідчить про спадщину Каньє як одного з найвпливовіших дизайнерів одягу і кросівок нашого часу».

Зразки Grammy Air Yeezy були виготовлені в лабораторії Nike, відомій як «Інноваційна кухня» у штаті Орегон. Креативний директор Марк Сміт тримав проєкт в секреті, тому передав кросівки Каньє на Греммі з умовою, що вони будуть повернуті якомога швидше після виступу.

Взуття зроблене з мʼякої чорної шкіри з перфорованими деталями по всьому верху, а накладка на пʼяті прикрашена логотипом Swoosh в тон. Дизайн включає культовий ремінець для передньої частини стопи Yeezy і фірмові шнурки яскраво-рожевого кольору (які Каньє не носив під час виступу). У комплект входить виготовлений на замовлення деревʼяний ящик, покритий лазером.