Українців можуть змусити віднести всі гроші в банк і сплатити новий податок – законопроект

Згідно із новим законопроєктом, народним депутатам, до числа яких входить і Гетманцев, а також чиновникам нести гроші в банк і платити «податок» не потрібно

Таким чином влада нібито дає людям шанс піти «в білу» і припинити практику ухилення від оподаткування

Українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування. Така норма міститься в законопроєктах про «податкову амністію», які розробив глава «податкового» Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише Судово-юридична газета.

«У нас за 30 років, на жаль, склалася ситуація, за якою громадяни без контролю накопичили кошти», – так прокоментував нововведення ідеолог законопроєктів Гетманцев. І пояснив, що таким чином влада дає людям шанс піти «в білу» і завершити практику ухилення від оподаткування.

При цьому Гетманцев ніяк не коментує, чому українці зобов'язані будуть платити «данину» державі за легальні статки – які фактично в рамках «податкової амністії» прирівнюються до зароблених із порушенням закону (про що пише у своєму висновку до законопроекту і Головне науково-експертне управління Верховної Ради).

Уникнути декларування не вийде: покупки на суму понад 50 тис. грн будуть вимагати верифікації, тобто доказів, що гроші задекларовані. А стосується нововведення не тільки готівки, але і активів – за них, правда, пропонують сплатити вже 9% вартості. Тобто, якщо у людини є квартира, але вона не зможе довести, що купила її за легальні засоби (наприклад, якщо гроші подарували батьки, але документів немає) – доведеться розщедритися.

Цікавий момент: народним депутатам, в число яких входить Гетманцев, і чиновникам не потрібно нести гроші в банки і платити «податок». А дарма, бо на таких, як автор законопроєкту, бюджет зміг би непогано заробити. Так, у своїй декларації за 2020 рік Гетманцев вказав «готівки» 40 тисяч євро, 35 тисяч доларів і 287 тис. грн. Мати Гетманцева має готівкою 216 тисяч доларів, а також 650 тисяч доларів – їх вона позичила третій особі (вказано в декларації як «Мержех Родріг Еліас»). Також у власності сім'ї Гетманцева – величезна кількість нерухомості – квартири, житлові будинки і земельні ділянки.

Раніше економіст Михайло Кухар, коментуючи ініціативу Гетманцева підвищити ПДВ до 22-24%, заявив, що він намагається вбити малий бізнес, а всі його ініціативи спрямовані на гальмування зростання економіки, яка тільки почала відновлюватися в умовах коронакризи.

Раніше у Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.

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