Житло за один євро. Влада сицилійського міста оголосила розпродаж старовинних будинків

В Італії досить часто проходять розпродажі старих будинків

Влада італійського міста Кастільйоне-ді-Сицилія оголосило про масовий розпродаж нерухомості. Ціна деяких будинків складає лише один євро. Як повідомляє CNN, загалом міська влада планує розпродати близько 900 будинків, розташованих на схилах вулкану Етна неподалік пляжів східного узбережжя Сицилії. Більшість із них знаходяться у старій частині міста.

Близько половини цих будинків перебувають у занедбаному стані та будуть реалізовані за символічною ціною в один євро. Водночас стартова ціна інших складе 4-5 тисяч євро.

Мер міста Антоніо Камарда організував розпродаж, щоб повернути до життя місто, населення якого скоротилося із 14 тисяч людей на початку 1900-х років до майже 3 тисяч сьогодні.

«Нам потрібно врятувати величезну архітектурну спадщину, сповнену історією. Зрештою занадто багато людей виїхали, залишивши після себе купу старих мальовничих будинків, багато з яких навіть належать до епохи Відродження», – зазначив він.

У той час як деякі інші італійські міста, які вдалися до аналогічної схеми, реалізували багато будинків за один євро, Кастільйоне-ді-Сицилія встановлює ціни на нерухомість відповідно до її стану.

«Ми провели поглиблене дослідження, каталогізуючи кожну власність на основі карт і даних земельного кадастру. Залежно від умов, будівлі будуть продаватися за різними цінами, починаючи з 1 євро», – розповів Камарда.

У разі, якщо до певної власності спостірагатиметься великий інтерес, міська влада організує аукціон.

Запущений в березні 2021 року проєкт є одним із найбільших у своєму роді. У місті налічується не менше 400 об'єктів нерухомості, які знаходяться у пристойному стані і вимагають мінімального ремонту.

Потенційні покупці повинні зв'язатися та надати докладну інформацію щодо будинку, який їх зацікавив. Вони мають пояснити, як саме хочуть його відремонтувати.

Покупці повинні завершити ремонт протягом трьох років, однак, на відміну від більшості інших схем, вони не повинні вносити грошову заставу – замість цього достатньо оформити страхований поліс на суму 4000 євро.

«Це буде коштувати новому власнику 100 євро на рік, що здається більш справедливою сумою, ніж гарантія депозиту», – зазначив Камарда.

За словами мера, при цьому міська влада одночасно йде двома шляхами, намагаючись зв’язатися також із колишніми власниками будинків. Для стеженням за проєктом вже створено спеціальну робочу групу.

Зазначимо, що в Італії досить часто проходять такі розпродажі старих будинків. Так у березні знелюднене італійське містечко Лауренцана, розташоване в районі Базіліката, оголосило розпродаж занедбаних будинків по одному євро. Однак, на відміну від інших населених пунктів країни, що беруть участь у схожій акції, Лауренцана надає особливо вигідні умови – майбутньому власнику не доведеться платити страховий депозит. Наразі в місті Лауренцана виставлено на продаж 10 будинків в історичному центрі міста площею від 40 до 150 квадратних метрів. Крім цього, є ще 40 покинутих будівель, які потребують ремонту та нових господарів. Покупці повинні бути готові інвестувати не менше ніж €20 тис., щоби повернути нерухомості первісний вигляд.

На півдні Італії в комуні Біккарія також можна придбати житло за один євро. Житло продають тому, що значна частина мешканців переїхала до більших міст. Відтак в Біккарді з п’яти тисяч жителів залишилося дві тисячі. Загалом у місті ж залишаються пустими понад сотня осель.