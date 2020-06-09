Найдорожчі міста для експатів. Оприлюднено новий рейтинг



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З найвищою вартістю життя приїжджі зіткнуться у Гонконзі

При складанні звіту фахівці оцінювали вартість житла, транспорту, продуктів харчування, одягу, побутових товарів і розваг у 209 містах світу

Найдорожчими містами світу для експатів (співробітників компаній, що працюють за кордоном) у 2020 році стали Гонконг, Ашгабад і Токіо. Про це йдеться у дослідженні Cost of Living Survey компанії Mercer.

Також з високою вартістю життя приїжджі зіткнуться у Цюриху, Сінгапурі, Нью-Йорку, Шанхаї, Берні, Женеві та Пекіні.

Москва зайняла 21 місце по дорожнечі в глобальному масштабі.

Київ у рейтингу найдорожчих міст світу для життя іноземців за рік «стрибнув» із 150-го на 106-те місце.

Найменше витрачати експати будуть в Тунісі, Виндхуке (Намібія), Ташкенті і Бішкеку.

При складанні звіту фахівці оцінювали вартість житла, транспорту, продуктів харчування, одягу, побутових товарів і розваг у 209 містах світу.

Раніше експерти назвали найдорожчі міста світу – ними виявилися Сінгапур, Гонконг і Осака. Також в десятку увійшли Нью-Йорк, Париж, Цюрих, Тель-Авів, Лос-Анджелес, Токіо і Женева.