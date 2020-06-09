  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Що демонструють результати нових соціологічних опитувань

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Що демонструють результати нових соціологічних опитувань

    В президентських рейтингах Бойко поки що не може обігнати Порошенка

    Мовою оригіналу

    Комментировал вчера в эфире свежую социологию от СОЦИС. Ну, сенсаций нет. Есть пара интересных моментов. Начнем с президентских рейтингов. Разгон «невероятной новости» про рухнувший рейтинг Зеленского с 73% до 41% это, простите, не успокоит даже самых злых его врагов. Все взрослые люди и понимают, что этот опрос с массой участников моделирует первый тур. И тут у Зеленского рост – 41,1% сегодня в сравнении с 30,2% в первом туре 2019 года.

    Порошенко слегка просел – с 15,9% до 15,2%. Что странно – он ведет себя достаточно активно, выступает с заявлениями и попадает в топ новостей с той же галереей. Тем не менее – минус 0,7%. Радует, что у Петра Порошенко все-таки второе место, и при всех усилиях Юрий Бойко не смог до него дотянуться. Хотя рейтинг Бойко вырос с 11,6% до 14,5%. Много критики власти по тарифам, экономике, законопроекте о земле дали прирост.

    Но у Бойко больше резервов нет. А Порошенко может при грамотном выборе союзников и усилении команды знаковыми фигурами отобрать проукраинского избирателя у соперников, работающих на этом электоральном поле. Стать лидером патриотичного избирателя в первую очередь на Западной и Центральной Украине – реально. Олег Ляшко просел всерьез – до 2,3% с 5,48%! Причина очевидна – после того, как он отловил таки любителя российской электроэнергии нардепа Геруса в аэропорту Олега Валериевича практически нет в СМИ. Нет ярких заявлений и поступков. Естественно, избиратель ищет альтернативу с горячей повесткой дня. Хотя, если Ляшко перейдет в резкое наступление и вернется в парламент по мажоритерке в Черниговской области – он может отыграть эти потери.

    Парламентские рейтинги для «Слуги народа» выглядят гораздо печальнее. Если выборы проводить сейчас, то они набрали бы 33,9% вместо 43,1%, которые набрали на осенних. Да и по мажоритарке повторить тот результат не получилось бы точно. Понятно, что сыграли свою роль голосования за непопулярные, но нужные в перспективе законопроекты. Тот же Закон о земле, например. Но с другой стороны – хватало и скандалов, в которые попадали нардепы от СН. И выезжать исключительно на фамилии президента не выйдет – нужно предъявлять людям свои заслуги. 20% выполненных обещаний из программы партии выглядят убедительно для экспертов, но избиратели хотят увидеть результаты в своем холодильнике. ОПЗЖ выросли с 13% до 16,3%. Что не удивительно при их зашкаливающей медийной активности.

    ЕС показывает рост очень убедительно – с 8,1% до 15,4%! И это действительно результат. При том, что у ЕС медийных возможностей все-таки меньше, чем у ОПЗЖ. Батькивщина выросла в размере статистической погрешности – с 8,1% до 8,3%. А для Голоса все печально – они вообще с таким рейтингом не прошли бы в Верховную Раду. Было 5,8%, а сейчас 3,9%. Причина та же, что и Олега Ляшко – их не видно практически нигде. Хотите поспорить? Посмотрите еще раз на цифры рейтинга. Значит, не те слова или не те каналы. Вот такая картинка у нас на сегодня.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Європейська солідарність соцопитування Олег Ляшко вибори рейтинг партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Володимир Паніотто
    Володимир Паніотто

    Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бірюков
    Юрій Бірюков

    Волонтер

    Олексій Мочанов
    Олексій Мочанов

    Український автогонщик, журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ