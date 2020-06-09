Що демонструють результати нових соціологічних опитувань

В президентських рейтингах Бойко поки що не може обігнати Порошенка

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Комментировал вчера в эфире свежую социологию от СОЦИС. Ну, сенсаций нет. Есть пара интересных моментов. Начнем с президентских рейтингов. Разгон «невероятной новости» про рухнувший рейтинг Зеленского с 73% до 41% это, простите, не успокоит даже самых злых его врагов. Все взрослые люди и понимают, что этот опрос с массой участников моделирует первый тур. И тут у Зеленского рост – 41,1% сегодня в сравнении с 30,2% в первом туре 2019 года.

Порошенко слегка просел – с 15,9% до 15,2%. Что странно – он ведет себя достаточно активно, выступает с заявлениями и попадает в топ новостей с той же галереей. Тем не менее – минус 0,7%. Радует, что у Петра Порошенко все-таки второе место, и при всех усилиях Юрий Бойко не смог до него дотянуться. Хотя рейтинг Бойко вырос с 11,6% до 14,5%. Много критики власти по тарифам, экономике, законопроекте о земле дали прирост.

Но у Бойко больше резервов нет. А Порошенко может при грамотном выборе союзников и усилении команды знаковыми фигурами отобрать проукраинского избирателя у соперников, работающих на этом электоральном поле. Стать лидером патриотичного избирателя в первую очередь на Западной и Центральной Украине – реально. Олег Ляшко просел всерьез – до 2,3% с 5,48%! Причина очевидна – после того, как он отловил таки любителя российской электроэнергии нардепа Геруса в аэропорту Олега Валериевича практически нет в СМИ. Нет ярких заявлений и поступков. Естественно, избиратель ищет альтернативу с горячей повесткой дня. Хотя, если Ляшко перейдет в резкое наступление и вернется в парламент по мажоритерке в Черниговской области – он может отыграть эти потери.

Парламентские рейтинги для «Слуги народа» выглядят гораздо печальнее. Если выборы проводить сейчас, то они набрали бы 33,9% вместо 43,1%, которые набрали на осенних. Да и по мажоритарке повторить тот результат не получилось бы точно. Понятно, что сыграли свою роль голосования за непопулярные, но нужные в перспективе законопроекты. Тот же Закон о земле, например. Но с другой стороны – хватало и скандалов, в которые попадали нардепы от СН. И выезжать исключительно на фамилии президента не выйдет – нужно предъявлять людям свои заслуги. 20% выполненных обещаний из программы партии выглядят убедительно для экспертов, но избиратели хотят увидеть результаты в своем холодильнике. ОПЗЖ выросли с 13% до 16,3%. Что не удивительно при их зашкаливающей медийной активности.

ЕС показывает рост очень убедительно – с 8,1% до 15,4%! И это действительно результат. При том, что у ЕС медийных возможностей все-таки меньше, чем у ОПЗЖ. Батькивщина выросла в размере статистической погрешности – с 8,1% до 8,3%. А для Голоса все печально – они вообще с таким рейтингом не прошли бы в Верховную Раду. Было 5,8%, а сейчас 3,9%. Причина та же, что и Олега Ляшко – их не видно практически нигде. Хотите поспорить? Посмотрите еще раз на цифры рейтинга. Значит, не те слова или не те каналы. Вот такая картинка у нас на сегодня.

Джерело: site.ua

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