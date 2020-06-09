Київ піднявся за рік у рейтингу найдорожчих міст світу для іноземців на 44 сходинки



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Київ піднявся зі 150 сходинки на 106 протягом року

Київ у цьогорічному рейтингу 106 місце розділив з німецьким Гамбургом і столицею Португалії Лісабоном

Київ у рейтингу найдорожчих міст світу для життя іноземців за рік «стрибнув» із 150-го на 106-те місце. Про це йдеться в дослідженні компанії Mercer.

Зазначається, що Київ у цьогорічному рейтингу 106 місце розділив з німецьким Гамбургом і столицею Португалії Лісабоном.

Згідно з дослідженням, третій рік поспіль перше місце у рейтингу займає Гонконг — особливий адміністративний район Китаю, на другому місці розташувався Ашгабад, столиця Туркменістану, а на третьому й четвертому місці, як і минулоріч, — японська столиця Токіо й швейцарський Цюрих. «А от Сінгапур, який у 2019 році був на третьому місці, в 2020-му опустився до п’ятого місця», - йдеться у повідомленні.

Найдешевше життя у світі — у Ташкенті (столиця Узбекистану), Бішкеку (столиці Киргизстану), Тунісі (столиці однойменної країни) та Віндгуку (столиця Намібії).

До відома, Mercer складає рейтинги на основі порівняння цін на понад 200 товарів і послуг у 209 містах світу на п’яти континентах. Зокрема, враховується вартість оренди житла, ціни на транспорт, харчування, алкоголь, тютюн, одяг і взуття, товари для дому, дозвілля й відпочинок.

Водночас компанія зауважила, що дані для рейтингу 2020 року збирала в березні, тобто до того, як пандемія коронавірусу цілковито вплинула на світову економіку.