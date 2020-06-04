Названі найбезпечніші європейські країни для подорожей під час пандемії



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Названі найбезпечніші європейські країни для подорожей під час пандемії

В перелік найбезпечніших експерти включили 13 країн і 18 міст

Грузія, Греція та Хорватія очолили рейтинг найбезпечніших європейських країн для подорожей під час пандемії коронавірусу.

Список напрямків опублікував European Best Destinations.

Автори порталу включили в перелік 13 країн і 18 міст. До рекомендованих місцях для відпочинку віднесли також Португалію (зокрема, Азорські острови, Алентежу і Алгарве), Румунію (Сібіу), Чорногорію (Котор), Польщу (Варшаву, Гданськ), Австрію (Відень), Словенію (Бохинь), Литву (Вільнюс ), Латвію (Ригу), Фінляндію (Оулу) і Мальту.

З грузинських курортів в список увійшов Тбілісі, з грецьких - Корфу і Превеза, а з хорватських - Цавтат, Загреб і Рієка.

Як зазначає портал, вказані напрями менш за інших постраждали від коронавірусу, крім того, там строго дотримуються вимог гігієни: в ресторанах і готелях регулярно змінюють фільтри кондиціонування повітря, введені масковий режим і соціальне дистанціювання.

Крім того, більшість готелів знаходиться недалеко від міських лікарень, які, в свою чергу, мають більшу кількість ліжок на одного жителя, ніж в інших європейських країнах.

Нагадаємо, влада Кіпру схвалила план дій щодо відновлення роботи аеропортів Ларнаки та Пафосу.

До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія.

Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.