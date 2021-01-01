Найперспективніший політик року, хто він? Версія провідних політологів

Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання

Більшість опитаних політологів сходяться на думці, що особливо «перспективних не видно». Але…

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати перспективного політика року. Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання. Зокрема керівник аналітичного центру Андрій Золотарьов назвав експрем’єра-міністра України Володимира Гройсмана найперспективнішим політиком року. Він пояснив це тим, що у політика начебто є гарні шанси повернутися до Верховної Ради.

Однак, не всі експерти бачать таку перспективу. Зокрема політолог Олексій Гарань не зміг виділити перспективного політика у 2020 році.

«Згідно з результатами останнього опитування колег із Центру Разумкова, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5%, Порошенка – 14,3%, Бойка – 10,1%. Мій висновок: поки що перспективний політик не проявився, ми крутимося у парадигмі основних кандидатів на минулих виборах, до них хіба що додається Дмитро Разумков. Принципово новий політик у громадській думці не з’явився», – зазначив експерт.

Такої ж думки дотримується Сергій Гайдай.

«Я не знаю імені і прізвища найбільш перспективного політика, але можу сказати таке: зараз ця людина знаходиться або серед чиновників, політиків, які мають причетність до державного устрою, і розуміють, що цю систему треба міняти, і настав час це робити, чи серед регіональних еліт, і скоро приїде до Києва і запропонує альтернативу», – зазначив експерт.

Політолог, культуролог та журналіст Тарас Возняк також не визначився з перспективним проривом року.

«Такого зараз немає. На мою думку, щоб з’явилась нова перспективна постать у політиці, має відбутися якась катастрофа у масштабах країни, чи ж люди мають дійти до стану крайнього розчарування», – каже експерт.