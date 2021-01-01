  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найперспективніший політик року, хто він? Версія провідних політологів

    • Розсилка
    Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання - Найперспективніший політик року, хто він? Версія провідних політологів
    Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання
    Фото з відкритих джерел

    Більшість опитаних політологів сходяться на думці, що особливо «перспективних не видно». Але…

    «Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати перспективного політика року. Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання.

    Зокрема керівник аналітичного центру Андрій Золотарьов назвав експрем’єра-міністра України Володимира Гройсмана найперспективнішим політиком року. Він пояснив це тим, що у політика начебто є гарні шанси повернутися до Верховної Ради.

    Однак, не всі експерти бачать таку перспективу. Зокрема політолог Олексій Гарань не зміг виділити перспективного політика у 2020 році.

    «Згідно з результатами останнього опитування колег із Центру Разумкова, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5%, Порошенка – 14,3%, Бойка – 10,1%. Мій висновок: поки що перспективний політик не проявився, ми крутимося у парадигмі основних кандидатів на минулих виборах, до них хіба що додається Дмитро Разумков. Принципово новий політик у громадській думці не з’явився», – зазначив експерт.

    Такої ж думки дотримується Сергій Гайдай.

    «Я не знаю імені і прізвища найбільш перспективного політика, але можу сказати таке: зараз ця людина знаходиться або серед чиновників, політиків, які мають причетність до державного устрою, і розуміють, що цю систему треба міняти, і настав час це робити, чи серед регіональних еліт, і скоро приїде до Києва і запропонує альтернативу», – зазначив експерт.

    Політолог, культуролог та журналіст Тарас Возняк також не визначився з перспективним проривом року.

    «Такого зараз немає. На мою думку, щоб з’явилась нова перспективна постать у політиці, має відбутися якась катастрофа у масштабах країни, чи ж люди мають дійти до стану крайнього розчарування», – каже експерт.

    Читайте детальніше тут:

    Теги: Володимир Гройсман вибори рейтинг політика журналіст Дмитро Разумков Сергій Гайдай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies