Свіжий рейтинг партій: підтримка «Слуги народу» просіла, а конкурентів – зросла

У трійці лідерів «Слуга народу», «ЄС» та проросійська «ОПЗЖ»

Пропрезидентська сила залишається лідером парламентського рейтингу, але їй на п'яти наступають конкуренти

Партія «Слуга народу» зайняла перше місце у рейтингах на виборах до Верховної Ради, за неї готові проголосувати 21,1% респондентів (у листопаді - 22,7%). Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

На другому місці «ОПЗЖ» з 17,3% (у листопаді – 17,1%), на третьому «Європейська солідарність» з 15,2% ( у листопаді - 15,4%), ВО «Батьківщина» – 10,9% (у листопаді – 8,0%);

За четвіркою лідерів, які можуть пройти до парламенту, розмістилися інші партії з наступним рівнем підтримки:

«Радикальна партія Олега Ляшка» – 4,8%;

«Українська стратегія Гройсмана» – 4,8%;

«За майбутнє» – 4,3%;

«Сила і честь» – 3,8%;

«Голос» – 3,5%;

«Партія Шарія» – 3,4%;

«Свобода» – 3,4%;

«УДАР» – 3,3%;

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%. Прохідний бар'єр до парламенту згідно з чинним законодавством – 5 %.

Скріншот: ratinggroup.ua

Опитування проводила соціальна група «Рейтинг» 16-20 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, але рівень його підтримки продовжує поступово знижуватись.

У травні 2020 року президент Зеленський на пресконференції до річниці своєї інавгурації вперше допустив можливість висунення на другий президентський термін.