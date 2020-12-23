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    Свіжий рейтинг партій: підтримка «Слуги народу» просіла, а конкурентів – зросла

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    У трійці лідерів &laquo;Слуга народу&raquo;, &laquo;ЄС&raquo; та проросійська &laquo;ОПЗЖ&raquo; - Свіжий рейтинг партій: підтримка «Слуги народу» просіла, а конкурентів – зросла
    У трійці лідерів «Слуга народу», «ЄС» та проросійська «ОПЗЖ»
    Фото з відкритих джерел

    Пропрезидентська сила залишається лідером парламентського рейтингу, але їй на п'яти наступають конкуренти

    Партія «Слуга народу» зайняла перше місце у рейтингах на виборах до Верховної Ради, за неї готові проголосувати 21,1% респондентів (у листопаді - 22,7%)Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

    На другому місці «ОПЗЖ» з 17,3% (у листопаді – 17,1%), на третьому «Європейська солідарність» з 15,2% ( у листопаді - 15,4%),  ВО «Батьківщина» – 10,9% (у листопаді – 8,0%);

    За четвіркою лідерів, які можуть пройти до парламенту, розмістилися інші партії з наступним рівнем підтримки: 

    • «Радикальна партія Олега Ляшка» – 4,8%;
    • «Українська стратегія Гройсмана» – 4,8%;
    • «За майбутнє» – 4,3%;
    • «Сила і честь» – 3,8%;
    • «Голос» – 3,5%;
    • «Партія Шарія» – 3,4%;
    • «Свобода» – 3,4%;
    • «УДАР» – 3,3%;
    Рейтинг інших політичних сил – менше 2%. Прохідний бар'єр до парламенту згідно з чинним законодавством – 5%. 
    Скріншот: ratinggroup.ua
    Скріншот: ratinggroup.ua

    Опитування проводила соціальна група «Рейтинг» 16-20 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка становить не більше 2,2%.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, але рівень його підтримки продовжує поступово знижуватись.

    У травні 2020 року президент Зеленський на пресконференції до річниці своєї інавгурації вперше допустив можливість висунення на другий президентський термін.

    Теги: Батьківщина Європейська солідарність Свобода УДАР рейтинг партії українці Радикальна партія президент партія Слуга народу Сила і честь Українська стратегія За майбутнє
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