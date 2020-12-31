Рік безпрецедентних подій. Головні політичні переможці та лузери 2020-го

Найяскравіші враження від року, що минає, та очікування від 2021-го

На 2020 рік випала безпрецедентна подія: пандемія. Вона мала комплексний вплив на нашу державу, на її соціальну, економічну політику, вказала на необхідність негайних реформ у системі охорони здоров’я. Серед інших знакових подій – місцеві вибори, наступ Конституційного суду на молоду антикорупційну систему…

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати політичного переможця року, розчарування-2020 та скласти прогноз на наступний рік.

Експертам було запропоновано визначити переможців у наступних номінаціях:

Найуспішніший політик року

Найбільший провал (Лузер року)

Найперспективніший політик (Прорив року)

Подія року

Найбільше очікування від наступного року

«Вакарчук у черговий раз незрозуміло навіщо сходив до Верховної Ради»





Андрій Золотарьов

керівник аналітичного центру «Третій сектор»

Найуспішніший політик року

Володимир Зеленський. У такий складний рік, як цей, не лишитися із обваленим рейтингом – це велика удача. Петра Порошенка також можна назвати успішним – він не «потонув», зумів лишитися у п’ятірці найпопулярніших політиків. Інші успішні – це Віктор Медведчук і Юлія Тимошенко, за результатами місцевих виборів.

Найбільший провал (Лузер року)

Святослав Вакарчук. У черговий раз він незрозуміло навіщо сходив до Верховної Ради. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо опитування, згідно з яким у випадку проведення у найближчі дні парламентських виборів, партія Вакарчука «Голос» не пройшла б до Ради.





Святослав Вакарчук знову пішов з парламенту. Фото Ukrainianwall.com

Найперспективніший політик (Прорив року)

На мою думку, це Володимир Гройсман. За результатами місцевих виборів, у нього є непоганий майданчик для повернення у велику політику (за даними ЦВК, на місцевих виборах партія експрем’єра виборола лише 1,8% мандатів – «Главком»).

Подія року

Якщо говорити про політичний аспект, то це місцеві вибори, які суттєво змінили розклад після парламентських і президентських. У соціальному вимірі – це пандемія, яка віддзеркалились на економіці, адже на початку 2020-го ми сподівалися побачити хоча невелике, але зростання. І загальнонаціональних подій також хотів би назвати «велике будівництво», хоча його і дуже сварять. Криза мине, а дороги залишаться.

Найбільше очікування від 2021 року

Щоб ми вибралися із пастки пандемії і не перебилися. Наразі складається сума факторів, які можуть привести країну до ідеального шторму – тобто коли ряд несприятливих факторів накладаються один на інший і спричиняє ефект синергії: економічна криза нікуди не поділась, обіцяний січневий локдаун може спричинити масові протести.

«Я не бачу претендента на роль перспективного політика»

Володимир Фесенко

голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Найуспішніший політик року

Я думаю, що так можна назвати колективно усіх мерів, які переобралися на свою посаду.

Найбільший провал (Лузер року)

Претендентів чимало, але явного однозначного лузера я не можу назвати.

Найперспективніший політик (Прорив року)

Я не бачу претендента на роль перспективного політика. Сказав би, що такого у загальнонаціональному масштабі наразі немає.

Подія року

Подія року для усього світу – це однозначно пандемія коронавірусу.

Найбільше очікування від наступного року

Аби пошвидше закінчилась пандемія, карантинні обмеження, зокрема, закриття кордонів.

«Вперше в новітній історії партії загальнонаціонального рівня програли на місцевих виборах»

Віталій Бала

директор Агентства моделювання ситуацій

Найуспішніший політик року

Володимир Гройсман – він фактично повернувся. Коли про політика починають багато говорити, це означає, що він успішний (за даними ЦВК, партія Гройсмана за підсумками місцевих виборів – восьма – «Главком»).

Найбільший провал (Лузер року)

Це Володимир Зеленський і Олег Ляшко. У Зеленського серйозно просів рейтинг. Ляшко ж спробував повернутися, але не вийшло. Нагадаю, у 2014-му на президентських перегонах він посів третє місце. Думаю, йому було дуже неприємно програти на місцевих виборах.

Хоча… з нього, як з гуся вода.





Олег Ляшко розраховував на тріумфальне повернення до парламенту. Але земляки на Чернігівщині не підтримали головного радикала на довиборах…

Найперспективніший політик (Прорив року)

Володимир Гройсман і Дмитро Разумков.

Подія року

Місцеві вибори, бо вперше в новітній історії України партії загальнонаціонального рівня програли. Нові проєкти, місцеві партії стали основними бенефіціарами. З моєї точки зору, ці місцеві вибори стали каталізатором оголошення дочасних парламентських виборів у 2021-у, про проведення яких зараз тільки ходять чутки.

Найбільше очікування від наступного року

На мою думку, це дочасні парламентські вибори – щоб у Верховній Раді більше не було так званої монобільшості, щоб з парламенту пішли випадкові люди, щоб вони більше не ухвалювали рішень, які не відповідають ні національній безпеці, ні інтересам громадян. Інакше нічого хорошого на нас не чекає. Я сумніваюсь, що ця влада здатна вивести країну з кризи, яку сама ж і влаштувала, плюс – навряд у неї вийде достойно організувати процес вакцинації від коронавірусу, яка має відбутися наступного року.

«Лідери і лузери – одні й ті ж люди»

Олексій Гарань

політолог, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Найуспішніший політик року і лузер року

Загальнонаціональне опитування «Демініціатив» показало, що найбільш і найменш успішніший політик року – це… одна і та сама людина: Володимир Зеленський. Найуспішнішим його вважають 15% респондентів, політичним лузером – 28%. Цікаво, що на другому місці в аналогічних «номінаціях» опинився Петро Порошенко. Політиком року його назвали 8% опитаних, невдахою – 14%.





Соцопитування : Порошенко залишається головною альтернативою Зеленському

Найперспективніший політик (Прорив року)

Згідно з результатами останнього опитування колег із Центру Разумкова, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5%, Порошенка - 14,3%, Бойка – 10,1%. Мій висновок: поки що перспективний політик не проявився, ми крутимося у парадигмі основних кандидатів на минулих виборах, до них хіба що додається Дмитро Разумков. Принципово новий політик у громадській думці не з’явився.

Подія року

Відповідно до результатів експертного опитування Фонду «Демініціативи», подія року – це однозначно пандемія коронавірусу. Крім того, найгірші події року – це рішення Конституційного суду, яке руйнує українську антикорупційну політику, а також призначення Ірини Венедиктової на посаду генпрокурора. Моя особиста думка збігається із цими результатами.

Найбільше очікування від наступного року

Подолання епідемії коронавірусу, економічної кризи, а також «традиційне» очікування закінчення війни на Донбасі – це те, що турбує народ, і те, що він хотів би у новому році.

«Місцеві вибори почали нову епоху»

Сергій Гайдай

директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком»

Найуспішніший політик року

На мою думку, на загальнонаціональному рівні наразі немає найбільш успішного політика із тієї причини, що зараз нема кого взагалі назвати політиком. Це питання без відповіді, оскільки наразі відбувається лише імітація політичної діяльності.

Найбільший провал (Лузер року)

Це Володимир Зеленський. Мати такі можливості, таку легітимність, таку підтримку, такі інструменти, які за всю новітню історію не опинялися у руках жодного глави держави, – і так все це провалити…

Найперспективніший політик (Прорив року)

Я не знаю імені і прізвища найбільш перспективного політика, але можу сказати таке: зараз ця людина знаходиться або серед чиновників, політиків, які мають причетність до державного устрою, і розуміють, що цю систему треба міняти, і настав час це робити, чи серед регіональних еліт, і скоро приїде до Києва і запропонує альтернативу.





Місцеві вибори. 25 жовтня Україна обрала оновила органи місцевого самоврядування

Подія року

Якщо говорити про політичне життя, то це вибори, які відбулися наприкінці жовтня, і які почали нову епоху. Закінчилася епоха невиправданих сподівань на те, що некомпетентна людина може почати реальні зміни у країні. Йдеться про перетворення країни тіньової держави, де невелика кількість людей претендує на експлуатацію основних активів країни, на країну самоврядних громад.

Найбільше очікування від наступного року

Найбільша надія на українців, які йдуть своїм шляхом. Надії на якогось месію немає.

«Перспективного політика зараз немає»

Тарас Возняк

політолог, культуролог, журналіст

Найуспішніший політик року

А що, в Україні є політика? Політика – це спільна справа, а у нас кожен гребе лопатою сніг на свій бік.

Найбільший провал (Лузер року)

Як на мене, це Юлія Тимошенко – її час сплинув (нагадаємо, партія Тимошенко друга за результатами місцевих виборів у 2020 році – «Главком»).

Найперспективніший політик (Прорив року)

Такого зараз немає. На мою думку, щоб з’явилась нова перспективна постать у політиці, має відбутися якась катастрофа у масштабах країни, чи ж люди мають дійти до стану крайнього розчарування.

Подія року

Я б сказав так: це те, що колективний Захід нарешті почав усвідомлювати, як бути з Росією.

Найбільше очікування від наступного року

Що новообраний президент Сполучених Штатів не буде відстоювати інтереси Росії, як це робив його попередник Дональд Трамп.

«Наступний рік буде цікавий вже тим, що виповнюється 30 років Незалежності»

Олексій Якубін

політолог

Найуспішніший політик року

Якщо орієнтуватися на соціологічні рейтинги, можна отримати різні відповіді на це запитання. З одного боку, Володимиру Зеленського вдалося утримати свій рейтинг, хоча траєкторія його підтримки низхідна. З іншого боку, зростають рейтинги у опозиції і, зокрема, у Юрія Бойка. З точки зору балансу довіри, у нього високі показники.

Найбільший провал (Лузер року)

На мою думку, це Олексій Гончарук – він мав посаду голови уряду, усі необхідні інструменти для змін. Другий «лузер» - це Святослав Вакарчук, який породив колосальний рівень розчарування, бо просто пішов з парламенту, при тому, що обіцяв вдруге не звернути з цього шляху.





Олексій Гончарук притримався на посаді глави уряду пів року

Найперспективніший політик (Прорив року)

На мою думку, це опозиційні політики, які наростили за 2020-й свої рейтинги.

Подія року

По-перше, це коронакриза і усе, що з нею пов’язано. По-друге, це місцеві вибори.

Найбільше очікування від наступного року

Наступний рік буде цікавий вже тим, що виповнюється 30 років з дня набуття Україною Незалежності. Ця кругла дата сама по собі наштовхне соціум на підбиття певних підсумків, вона впливатиме на прискіпливе ставлення громадян до політиків.

Крім того, на наступний рік припаде екватор президентства Володимира Зеленського: 2,5 роки. Це може вплинути безпосередньо на главу держави: він може зініціювати політичне перезавантаження, якісь глобальні зміни.

Наталія Сокирчук, «Главком»