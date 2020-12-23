Підтримка Зеленського знижується. Опублікований свіжий президентський рейтинг

Президентський рейтинг все ще очолює Володимир Зеленський

Володимир Зеленський втрачає підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, але рівень його підтримки продовжує поступово знижуватись. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16-20 грудня.

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором (у вересні таких було 29%). За п'ятого президента Петра Порошенка проголосували б 14,3% (у вересні - 14%).

Далі, згідно з даними дослідження, президентський рейтинг виглядає таким чином:

Юрій Бойко – 10,1%;

Юлія Тимошенко – 9,8%;

Віктор Медведчук – 7,7%;

Володимир Гройсман – 6,4%;

Ігор Смешко – 6,0%;

Дмитро Разумков – 4,1%;

Олег Ляшко – 3,6%;

Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

Скріншот: ratinggroup.ua

Опитування проводилось серед 2000 громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Згідно з останнім опитуванням центру Разумкова, для українців Зеленський став головним розчаруванням 2020 року, але зберіг позицію політика року.

За даними центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, Зеленський отримав би у другому турі 28%, а Порошенко - 19%.

Нагадаємо, у першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30,24% виборців. У другому турі 21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців.

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